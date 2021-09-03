Samsun’da ‘Çocuklar Okula; Veliler Aşıya’ kampanyası

Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da yüz yüze eğitim öncesi kentte ‘Çocuklar Okula; Veliler Aşıya’ kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren öğrenci velileri, herkesi aşı olmaya davet etti.

Yüzde 80,6’lık aşılama oranıyla ‘mavi’ kategoride yer alan Samsun’da, ikinci doz aşılama oranları yüzde 50’lerde kaldı. Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ikinci ve üçüncü doz koronavirüs aşının önemine dikkat çekmek ve okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla ‘Çocuklar Okula; Veliler Aşıya’ kampanyası başlatıldı. 2- 5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kampanyanın ilki ayağı Atakum ilçesindeki Fahrettin Ulusoy İlkokulu’nun bahçesinde yapıldı. Öğrenci velileri ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; ikinci ve üçüncü doz aşı yaptırmanın önemine dikkat çekildi. Kampanyaya destek veren veliler, herkesi aşı olmaya davet etti.

‘AŞI KARŞITLARI YÜZÜNDEN HASTALANIYORUZ’

Aşı karşıtlarının aşısını yaptırması gerektiğini söyleyen Saniye Sağır, “İki doz aşımı olmuştum, fakat üçüncü dozu olmak için geldim. Biraz da zamanını geçirdim. Sağlığımızın korunması için bunu yapıyoruz. Aşı karşıtlarının da aşı olması gerekli. Onlar yüzünden hastalanıyoruz, bulaşma riskini artırıyorlar. Olmak gerekiyor, vebal altında kalmamalıyız” dedi.

‘HASTALIĞI ARTIK KAZIYIP ATALIM’

Herkesin aşı olması gerektiğini belirten Emrah Çelebi, “Dördüncü doz aşımı olmak için geldim. Aşının bu hastalığa karşı koruduğuna inanıyorum. Bu imkanı bizlere sağladığı için devletimize teşekkür ediyorum. Kronik hastalığım olduğu için her periyotta aşımı oluyorum. Bence sırası gelen herkes aşısını olmalı ki bu hastalığı artık kazıyıp atalım. Bilim insanları öneriyor, aşı bizi koruyacak” diye konuştu.

‘EĞER AŞI OLMAZSAK HASTALIK DEVAM EDECEK’

Toplumsal bağışıklığın oluşması için aşı olunmasının önemli olduğunu söyleyen Ali Babacan da, “Herkes aşısını olmalı ki sağlıkla yaşayabilelim. Eğer vurulmazlarsa hastalık devam edecek. Biraz bilinçli olmak lazım, ilacın kötüsü olmaz. Aşı olmayanlar kendilerine de zarar veriyorlar, diğer insanlara da. Sağlığımıza kavuşmak istiyorsak bu aşıyı vurulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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