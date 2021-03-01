Samsun’da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi

Zeynep Irmak ÖCAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da artan vaka sayısını kontrol altına almak için kentin en kalabalık cadde ve sokaklarda polis ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılıyor. Kontrol sırasında uyarılara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını ihlal ediyor.

Koronavirüs vakalarının tekrar artış göstermeye başladığı Samsun’da yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor, ‘Riskli’ olarak belirlenen vatandaşlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor. Ekipler tarafından kalabalık caddelerde yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. Samsun’un en kabalık noktalarından biri olan İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalığı kontrol altına almak için caddenin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekildi. Polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ettikten sonra caddeye girişlerine izin veriyor. Kontrol sırasında uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını ihlal ediyor.

‘SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMUYOR’

Alperen Canpolat, “Uygulama güzel ama zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. İnsanlarda hastalık olmasa bile bu kalabalıkta bulaşır. Daha güzel önlemler alınırsa uygulama da daha iyi olur” dedi.

‘KALABALIK FAZLA’

Uygulamanın yerinde olduğunu, ancak kalabalığın fazla olduğunu belirten Süleyman Tuzan, “Yolumuz buradan geçiyor, o nedenle bu caddeye girmek zorunda kaldık. HES kodumuzu sordular, bizde gösterdik” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI