Samsun’da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, aracını terk edilmiş halde bırakıp, Altınkaya Baraj Gölü’ne atlayan Ayşegül K. (48) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçede yer alan Altınkaya Barajı kenarında dün akşam saatlerinde terk edilmiş otomobili fark edenler, sahibine ulaşmaya çalıştı. Barajdaki görevlilerin de incelemelerinden sonuç alamamaları üzerine, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Ayşegül K. olduğu saptanan kişinin, aracından inip, bir süre sonra baraj gölüne atladığını belirledi. Bunun üzerine bölgede Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekiplerin çalışmalarında, henüz kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.

Ekipler bölgede sabah saatlerinde yeniden arama faaliyetlerine başlarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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