Samsun’da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)

Türkiye'de, koronavirüs salgınından korunmaya çalışan vatandaşların, sosyal medyadan kekik yağının virüse iyi geldiği ile ilgili yapılan paylaşımların ardından bu bitkiye ve yağına olan talebi arttı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, kekik yağının kullanımında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.