Samsun’da Atatürk’ü anma

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)- İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor. İzmir'de yıkıma neden olan...