Samsun’da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Faruk Tosun (28) ağır yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çarşamba- Ayvacık karayolu Kumköy mevkiinde meydana geldi. Çarşamba yönüne giden Ali Özkıvanç (51) yönetimindeki 06 BZL 355 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Faruk Tosun yönetimindeki 55 BD 201 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Faruk Tosun yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Faruk Tosun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tosun, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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