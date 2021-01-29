Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç’dan 85 yaş üstü için aşı çağrısı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde aşı uygulamasıyla ilgili verileri değerlendirdiğimizde özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ailelerinin aşı başvurusu yapma konusunda bir tereddüt içinde olduğunu görüyoruz. Bu grupta aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kentte gerçekleştirilen Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Oruç, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Covid-19 aşı çalışmalarını adım adım sürdürdüklerini belirterek, “80 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılama işlemlerinden sonra dün itibariyle de 75 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasına başladık. Bugün itibari ile 22 bini sağlık çalışanı, 11 bini 75 yaş üstü vatandaşımız olmak üzere 33 binin üzerinde kişinin aşı işlemini tamamladık. İlimizde aşı uygulamasıyla ilgili verileri değerlendirdiğimizde özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ve ailelerinin aşı başvurusu yapma konusunda bir tereddüt içinde olduğunu görüyoruz. Bu grupta aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor. Buradan bu vatandaşlarımıza ve yakınlarına seslenmek istiyorum. Endişe etmeniz ya da tereddüt etmeniz gereken bir durum yok. Şu ana kadar aşı yapılan büyüklerimizin hiçbirinde sağlık durumlarını etkileyecek bir yan etki ya da belirti gözükmedi” diye konuştu.

Oruç, aşının hastalığa karşı yaşlıları korumak için en etkili silah olduğunu söyleyerek, “Lütfen ‘Alo 182’ hattımızı arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden büyüklerimizin aşı randevularını oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları özel, kamu, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde yapılabildiği gibi; bu vatandaşlarımızın talepleri halinde ikamet adreslerinde mobil aşı ekiplerimiz tarafından da yapılmaktadır. Büyüklerimizi Covid 19’dan koruma adına vatandaşlarımızın aşı konusunda hiç tereddüt göstermeden başvuru yaparak randevularını oluşturmalarını bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI