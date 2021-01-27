Samsun İl Sağlık Müdürü: Aşı sürecinin rehavete sürüklediğini üzülerek görüyoruz

Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Covid 19 aşı uygulamasının başlamasının insanlarımızı rehavete sürüklediğini üzülerek görüyoruz. ‘Nasılsa salgın geçti, vakalar düştü’ demenin, kurallara uymamanın nelere neden olduğunu yakinen bilen sağlık çalışanları olarak bu durum bizi endişelendiriyor. Aşı süreci bizi rahatlatmamalı, gevşetmemeli” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Covid 19 aşı uygulaması ve pandeminin son durumu hakkında bilgi verdi. Oruç, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği plana göre Covid 19 aşı uygulamasını etkin bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Çalışmanın ilk etabında risk grubundaki sağlık çalışanlarının ve 85 yaş üstü vatandaşların aşılamasını tamamladıklarını belirten Dr. Oruç, 80 yaş üstü vatandaşların da aşılanmaya başladığını ifade etti. Aşı sürecinin rehavete neden olduğunu belirten Dr. Oruç, toplumsal bağışıklık kazanılana kadar herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

‘CENAZE, TAZİYE VE AKRABA ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLADI’

Toplumun bağışıklık kazanması adına mücadelenin devam ettiğini belirten Dr. Oruç, “Aşı bu mücadeledeki en önemli silahımız. Ancak bu silahı etkin bir şekilde kullanmamızın yolunun kurallara güçlü bir şekilde uymaya devam etmemizden geçtiğini unutmamalıyız. Maalesef bu noktada bazı sorunlar yaşadığımızı ve Covid 19 aşı uygulamasının başlamasının, ‘Aşı geldi, salgın bitti’ düşüncesine neden olduğunu, bu durumun da insanlarımızı rehavete sürüklediğini üzülerek görüyoruz. Filyasyon ekiplerimizden gelen verileri değerlendirdiğimizde, vakaların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan rehavetle yeniden cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri kaynaklı vakaların ortaya çıkmaya başladığını rakamlar bize söylüyor. Bu durum şimdilik birkaç aile ya da küçük mahalle kaynaklı olsa da virüse ilimizde yeniden atak yapmak için açık kapılar bırakıyor. Bu tip açık kapılar tespit ettiğimizde ekiplerimiz hemen yaygın test uygulamasına geçerek, o bölgedeki herkesi belirti göstersin göstermesin test sürecine dâhil edip izole ediyorlar” diye konuştu.

‘ACI GÜNLERE GERİ DÖNMEYELİM’

Şu süreçte rehavete kapılmanın çok yanlış olduğunu ifade eden Oruç, “Kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. ‘Nasılsa salgın geçti, vakalar düştü’ demenin, kurallara uymamanın nelere neden olduğunu yakinen bilen sağlık çalışanları olarak bu durum bizi endişelendiriyor. Aşı sürecinin başlaması bizi rahatlatmamalı, gevşetmemeli. Aksine toplumun büyük bir kısmı aşılanmadan; toplumsal bağışıklık oluşmadan önlemlere her zamanki gibi güçlü bir şekilde uyum göstermeliyiz. Aşı geldi, kurtulduk dememize en azından belli bir zaman daha olduğunu bilerek hareket edelim. Yakınlarımızı kaybettiğimiz acı günlere geri dönmeyelim” ifadelerini kullandı.

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