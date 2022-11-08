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YALÇIN ERCAN-

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor, evinde konuk ettiği şampiyonlukta iddialı güçlü rakibi İskenderunspor’la 1-1 berabere kaldı.

90 dakika boyunca denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada, her iki ekipte birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamadı ama maçı kazanabilme adına ciddi ataklar geliştirdiler. Ancak takımların genel olarak defans ağırlıklı bir oyuna yönelmesi nedeniyle kalelerinde, iki güzel golün dışında heyecan yaratacak derecede fazla bir sahne yaşanmadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren İskenderunspor bu sonuçla, lider Kocaelispor’un bir puan gerisinde 29 puanla ikinci sırada yer alırken, Ankara Demirspor da 20 puana ulaşarak 7. sıradaki yerini korudu. Başkent ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda Diyarbekirspor karşısında puan arayacak.

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STAT: TCDD Ankara Demirspor

HAKEMLER: Fatih Tokail (), Uğur Öney (), Melih Kurtuluş () ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (), Hüseyin (), Alperen (), Abdullah (), Ümit (), Harun (), Mert () [Muhammet Haşim (?), dk 89], Mervan () [Ahmet Sivri (), dk 76], Oktay (), İrfan Akgün () [Hasan (?), dk 90+3], Burhan ()

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (), Uğur () [Onur Ural (?), dk 84], Ali Keten (), Süheyl (), Emre () [Ahmet Devret (), dk 53], Kaan (), İrfan Başaran () [Erkan (), dk 78],İsmail (), Onur Toprak () [Yasin (), dk 78], Kadir (), Enes Soy () [Enes Durmuş (?), dk 84]

SARI KARTLAR: Oktay, Harun (Ankara Demirspor); Kadir, Erkan (İskenderunspor)

GOLLER: Ali Keten (İskenderunspor, dk 41); Mert (Ankara Demirspor, dk 45)