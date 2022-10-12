ŞAMPİYONLUĞA ENGELSİZ DESTEK

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Keçiören Belediyesi tarafından İstanbul’a düzenlenen gezide Ampüte Futbol Milli Takımın İstanbul Vodafone Park’ta oynadığı yarı final maçını tribünden seyretme fırsatı bulan engelli bireyler şimdi şampiyonluk sevincini yaşıyor.

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi’nin, engelli bireylerin hem İstanbul’u gezmeleri hem de Ampüte Futbol Millî Takımına destek vermeleri için düzenlediği gezi büyük mutlulukla neticelendi. Final maçında Angola’yı 4-1 mağlup eden Ampüte Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.

Milli Takımın Dünya Şampiyonu olduğunu duyan engelli bireylerin büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ampüte Futbol Milli Takımımız dünya şampiyonu olarak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Aynı zamanda onlara tribünden de destek verdik. İstanbul’a düzenlediğimiz gezide engelli bireylerimiz Milli Takımımızı tribünden destekleyerek unutulmaz bir heyecan yaşadılar. Hem ruhlarıyla hem de bedenleriyle verdikleri destek boşa çıkmadı ve Dünya Şampiyonu olduk. Milli Takımımızı, tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.​

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