Açıkça söylemek gerek ki; Avrupa’da, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme şansını yakalayan takımlar, rakiplerine oranla ekonomik anlamda çok büyük bir şansa sahip oluyor.

Aşağıdaki rakamları incelediğimizde, vurgulamaya çalıştığım tespitin ne denli doğru olduğunu anlayabiliriz.

UEFA’da gruplarda mücadele eden kulüpler, öncelikle başlangıç ücreti olarak 15 milyon 250 bin EURO’yu kasalarına indiriyor. Sonrasında, gruplarda alınan her galibiyetin getirisi 2 milyon 700 bin EURO. Beraberlikler için alınan para ise 900 bin EURO. Bu rakamlar doğrultusunda sezon bitiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan takım, gruplarda oynadığı tüm maçlarını kazanması halinde 82 milyon 450 bin EURO gibi bir servetin sahibi olacak.

Avrupalı futbolseverlerin büyük heyecanla izlediği UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçlar geride kaldı. Bu gruplarda yer alan 32 kulüp, 30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan finalde yer alıp, Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için kıyasıya bir mücadele içinde.

Gruplarda mücadele eden takımlar, oynadıkları altı maçı da kazanmaları halinde, 16 milyon 200 bin EURO’nun sahibi olacak.

Grup aşamasını geçerek yoluna eleme maçlarında devam eden ve çeyrek final oynama başarısını elde eden takımların bu aşama için alacakları bedel tam 10 milyon 500 bin EURO. Çeyrek finali aşarak yarı final mutluluğunu yaşayan takımların alacağı bedel ise, 12 milyon EURO. Yarı finalde kazanarak adını son nokta olan finale yazdıran takımlar bu kez de 15 milyon EURO gibi baş döndüren bir rakamı kasaya indiriyor. Hele bir de finalin galibi olup, kupayı müzesine taşırsa, ayrıca 4 milyon EURO’nun daha sahibi oluyor. Telaffuz ederken bile insanın başını döndüren bu rakamlar, Avrupa’nın bu en prestijli futbol organizasyonun ne denli büyük bir ekonomik potansiyel yarattığının

Kanıtı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın, şu ana dek grupta oynadığı dört maçta elde ettiği bir puan, yani tek beraberlik 900 bin EURO demek. Sarı Kırmızılı takımın, başlangıç ücreti olan 15 milyon 250 bin EURO ile birlikte 16 milyon 150 bin EURO’nun Sarı Kırmızılı takımın kasasına girmesini sağladı.

Dilerim bu kupa birgün bizim takımlarımızın da ellerinde havaya kalkar ve bu onur ve gururla birlikte, böylesine büyük bir servet de kulüplerimizin kasasına girer.

Kalın sağlıcakla…