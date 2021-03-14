Şampiyon Yörük kızı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ARKADAŞLARININ kendisinden habersiz atletizm yarışmasına adını yazdırmasıyla spor kariyerine başlayan Esma Aydemir (29), 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı. Yörük kızı olduğunu belirten milli atlet, Antalya kampında sahildeki kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde dünyaya geldiğini ve Yörük kızı olduğunu dile getiren milli atlet Esma Aydemir, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak kazandığı başarıların sırrını ve hedeflerini anlattı. Spora, arkadaşlarının kendisine yaptığı şaka sonrası başladığını dile getiren Esma Aydemir, “İlkokul 3’üncü sınıfta spora başladım. Kovalama oyununda ebe olup, arkadaşlarımı yakalamak isterdim. Arkadaşlarım beden eğitimi öğretmenime yarışmaya katılmam için adımı yazdırmışlar. Koşmayı sevmezdim her çocuk gibi. Arkadaşlarımın bana yaptığı bu oyunla yarışmaya katılmış oldum. Yaklaşık 18 yıldır spor yapıyorum. Şaka sonrası Yörük kızı olarak başladığım kariyerimi olimpiyatlara kadar taşıdım. Rio Olimpiyatları’nda maratonda koştum. 2017’de Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldum, 4 defa Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi de Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyorum. Yörük kızı olarak başarılar elde edip, Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanmak gurur verici” diye konuştu.

OLİMPİYATLARDA YARIŞAN EN KÜÇÜK SPORCU

Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etme gururunu küçük yaşta yaşadığı için çok mutlu olduğunu anlatan Esma Aydemir, “Rio Olimpiyatları’nda yarışan en küçük 2 sporcudan biriydim. Küçük yaşta katıldım. İlk 30 sporcu arasına girmeyi hedefliyordum. Yaşadığım talihsizlikten bu hedefi başaramadım. Şimdi daha tecrübeliyim. Tokyo’da yarışmak için kota hakkı elde edip, ilk 10 sporcu arasında yer almak istiyorum” dedi.

ÇOCUKLUĞUNDA TARLADA ÇALIŞTI, HAYVAN OTLATTI

Türk atletizminde başarılarıyla adından söz ettiren Esma Aydemir, genç sporculara hem başarısı hem de spor ahlakı ile örnek olmak istediğini belirtti. Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Esma Aydemir, zor şartlarda başladığı sporda önemli başarılar kazandığını dile getirdi. Çocukluğunda tarlada çalışıp, hayvan otlatarak anne ve babasına yardım ettiğini söyleyen Esma Aydemir, yakın çevresinde kendisini örnek alarak hem spor yapan hem de eğitimini sürdüren çocuklar olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almak için şampiyonalara hazırlanan Esma Aydemir, Antalya kampında haftanın her günü kortta taktik çalışması gerçekleştiriyor. Antrenörü Mehmet Kiper yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Esma Aydemir, sahilde de dayanıklılık çalışmasıyla güç depoluyor. Milli atlet, kaslarını dinlendirmek için de denize girerek, antrenmanını sonlandırıyor.

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