Şampiyon jokey Gökhan Kocakaya: Hedefim yurt dışında kalıcı olarak at binebilmek

İSTANBUL, (DHA) – Şampiyon jokey Gökhan Kocakaya, “Önümüzdeki hafta Amerika seyahatim olacak ve 15 gün boyunca oradaki hipodrom ve pistleri tanımaya çalışacağım. Hedefim yurt dışında kalıcı olarak at binebilmek. Bu anlamda kendimi geliştirmeye uğraşıyorum. Almanya, Fransa ve Dubai’de yarışlara katıldım ama Türk jokeylerin yurt dışı deneyimi fazla yok. Bunun önündeki en büyük engel dil problemi. Yoksa diğer ülkelerin jokeylerinden teknik, fizik anlamda bir farkımız yok” dedi.

Geçtiğimiz yıl 1110 koşuda yarışan jokey Gökhan Kocakaya, 279 birincilik elde ederken dördüncü kez üst üste yılın en fazla yarış kazanan jokeyi unvanının da sahibi oldu. Son yıllarda elde ettiği başarıları ile zirveyi bırakmayan Gökhan Kocakaya, D-Smart’ta yayınlanan TJK Gündem Özel’in konuğu oldu. D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kocakaya, hedefinin yurt dışında düzenli yarışan bir jokey olmak istediğini belirtti. Kocakaya’nın açıklamaları şu şekilde:

“Jokeylik benim için bir tutku, mesleğimi çok severek yapıyorum. Başarılı olmamın altında yatan en büyük unsur bu. Çok büyük zorlukları olduğu için fedakarlık yapmadan bu işte başarılı olunamaz. En büyük desteği de ailem ve yarışseverlerden alıyorum. Önümüzdeki hafta Amerika seyahatim olacak ve 15 gün boyunca oradaki hipodrom ve pistleri tanımaya çalışacağım. Hedefim yurt dışında kalıcı olarak at binebilmek. Bu anlamda kendimi geliştirmeye uğraşıyorum. Almanya, Fransa ve Dubai’de yarışlara katıldım ama Türk jokeylerin yurt dışı deneyimi fazla yok. Bunun önündeki en büyük engel dil problemi. Yoksa diğer ülkelerin jokeylerinden teknik, fizik anlamda bir farkımız yok. Dubai’ye geçen hafta yorucu bir seyahatle gidip Cosmic Kid isimli safkanla mücadele ettik. Sonlarda oksijen duvarına çarpmasak çok daha iyi bir yerde bitirebilirdik yarışı. Hem çalışmalarının eksik oluşu hem de attan çok büyük beklentilerimizin olması nedeniyle son metrelerde onu zorlamadım. İlerleyen süreçte çok önemli başarılar yakalayacağına şüphem yok.”

Adana’da 8 yaşından sonra iki grup yarış kazandığı Mahzunkral isimli safkanı taylığından beri tanıdığını söyleyen Kocakaya, atın ekibinin direktiflerini uygulamasıyla birlikte kazanmanın sürpriz olmadığını söyledi.

“HALİS KARATAŞ İLE BİRLİKTE AT BİNMEK BÜYÜK BİR GURUR”

Geçtiğimiz günlerde 7 bininci yarış zaferini elde eden Halis Karataş’ı ilk tebrik edenlerden olan Gökhan Kocakaya, Halis Karataş gibi bir isimle birlikte at binmenin büyük bir gurur olduğunu, uzun yıllar beraber at binmeyi arzuladığını vurguladı.

“İKİ RÖVANŞI UNUTAMAM”

Son dönemde en unutamadığı iki yarış zaferinin Cooger ile Good Curry’i, Yamanlarbeyi ile de Long Runner’ı geçtiği yarışlar olduğunu vurgulayan Kocakaya, bunların rövanş aldığı yarışlar olması sebebiyle ayrı bir mutluluk yaşadığını söyledi.

“BONY BOMB İLE DEVRİLME TEHLİKESİ YAŞADIK”

Geçtiğimiz günlerde favori olarak bindiği Bony Bomb isimli safkanla 3’üncü olan ve yarışseverlerin tepkisini çeken Kocakaya, yarış içinde olanları, “Bony Bomb çok sevdiğim ve beraber büyük başarılar yakaladığımız nadide bir safkan. Yarışa da çok iyi durumda geldi, kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yoktu. Son viraja kadar da çok rahat ve keyifli geldik. Düzlüğe çıktığımızda dışarı açılıp hızlanmayı planlamıştım ama önümdeki atlarda dışı tercih edince içerden hızlanmaya başladım. Tam o sırada iki erkek safkanın bizi sıkıştırması sonrasında atımız ister istemez üzüldü ve devrilme tehlikesi yaşadık. Maruz kaldığımız fauller nedeniyle yarışı 3’üncü tamamladık” diyerek açıkladı.

“YARIŞ KOMİSERLERİ DAHA CAYDIRICI CEZALAR VERMELİ”

Özellikle kulvar değişikliği ve tempo konularında apranti ve acemi jokeylerin kendilerine zor anlar yaşattığına değinen Kocakaya, yarış içinde güvenle arkasında gidebileceği 5-6 isim olduğunu vurguladı. Bu yanlışların ve kazaların ortadan kalkması için komiserlerin daha caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini söyledi.

“MİRAMİS İLE KAZANDIĞIM GAZİ’Yİ UNUTAMAM”

Başarılarına rağmen sadece bir Gazi Koşusu zaferi bulunan Kocakaya, bunun kariyerinde bir eksik olduğunu vurgularken; Miramis ile kazandığında yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu açıkladı.

OTUR – KALK STİLİ

Öte yandan otur-kalk stilini yarışın sonlarında attan maksimum verim almak için kullandığını söyleyen Gökhan Kocakaya, bu stili 1500 yarış zaferinden sonra deneyimle kullandığını belirtirken, özellikle acemi jokeylerin çok kötü uygulamaları nedeniyle rahatsızlığını dile getirdi.

