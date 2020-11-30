Şampiyon jimnastikçiler, başarıya giden yolu DHA’ya anlattı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- AVRUPA şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, başarıya nasıl ulaştıklarını DHA’ya anlattı. Milli jimnastikçiler, pandemi döneminde birbirleriyle bağlantılarını koparmamak için bazen evde online görüntülü antrenman yaparak, bu dönemi çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de altın madalyayı sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini belirtti.

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde altın madalya kazandı. Milli jimnastikçiler, pandemi döneminde bazen salonda günde 8 saat, bazen evlerinde birbirleriyle bağlarını koparmamak için görüntülü 3-4 saat çalışarak şampiyonaya hazırlandı. Milli sporcuları başarıya götüren en önemli etkenler arasında çok iyi arkadaş olmaları da yer aldı. 5 kız kardeş gibi olan milli jimnastikçiler, pandemi dönemini çok iyi değerlendirip, hayallerinin de ötesine geçerek altın madalyaya uzandı.

‘5 KIZKARDEŞ GİBİ OLDUK’

DHA’ya konuşan sporculardan Peri Berker, ablasının da jimnastik yaptığını ve onun vesilesiyle bu spora başladığını söyledi. Berker, takım arkadaşlarıyla aralarında güçlü bir bağ olduğunu ve 5 kız kardeş gibi olduklarını ifade ederek, “Pandemi sürecinde bağımızı koparmadık. Evde antrenmanlarını görüntülü görüşerek yaptık. Beraber saat belirleyip matlarımızı serip ısınmaya başlıyorduk. O şekilde antrenmanlarımızı sürdürdük. Aynı anda aynı sayıyla antrenmanlarımızı yapıyorduk. 1,5- 2 ay sonra bizim için özel izin alındı ve salonda mesafeli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Çevreden aldığımız tepkiler bizi o kadar mutlu ediyor ki emeğimizin karşılığını aldığımızı anlıyoruz” diye konuştu.

‘GÖRÜNTÜLÜ ANTRENMANLARIMIZ 3-4 SAAT SÜRÜYORDU’

4,5 yaşında jimnastiğe başladığını anlatan Azra Akıncı ise pandemi döneminde bile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, “Online görüntülü antrenmanlarımız günlük 3’er 4’er saat sürüyordu. Kondüsyon, esneklik, denge üzerinde çalışıyorduk. Türkiye’nin tarihinde ilk kez ritmik jimnastikte Avrupa şampiyonluğu kazandık. Ritmik jimnastikte bizden önce Avrupa’da finale bile kalınmazken biz 1’inci olunca çok gururlandık” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ OLİMPİYAT KOTASI ALMAK’

Kaptan Duygu Doğan ise jimnastiğe 8 yaşında başladığını söyleyerek, “Pandemi sürecini en iyi geçiren ülke olduğumuzu Avrupa Şampiyonasında kanıtladık. 12 sene boyunca resmen bu an için çalıştık. 2,5 dakikalık serimiz için haftanın 6 günü her gün 8 saat çalıştık ve her saniyesi çok önemliydi, en ufak bir hatada bu bizi madalyadan edebilirdi. Şu an için en büyük hedefimiz 2021 yılında Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası almak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek” dedi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ARMAĞAN EDİYORUZ’

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, çok büyük bir başarı elde ettiklerini, ritmik jimnastikte dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına katılmanın, hatta finallere kalmanın hayal bile edilemediğini anlatarak, “Ama biz buna inandık. Çok güzel bir ekip kurduk, bir aile olduk. 3 tane ülkeyi Ukrayna’da hatta Ukrayna’yı Ukrayna’da geçerek altın madalyaya ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu pandemi dönemini sportif açıdan en iyi geçiren ülkelerden biri olduğumuzu da kanıtlamış olduk. Pandemi sürecinde her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarına ve ritmik jimnastik kadınlarımızın yaptığı bir spor olduğu için Türk kadınlarına armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR’

Milli Takım Koordinatörü Ülker Bağışlıyan, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerin çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, “Bizim onların seviyesine gelebilmemizin hayal olduğu düşünüyorduk. Ama o hayalin gerçekleştiğini görmek ve benim de bunu yaşamam çok kıymetli. Bizim hedefimiz ilk 3’e girmekti ve 1’inci olarak döndük. Çok gururluyuz ve mutluyuz. Çocuklarımız öyle bir savaştılar ki Türk takımı olduğumuzu bu branşta da göstermiş olduk. Ritmik jimnastiğin kadın sporu olmasının da bizim için önemi vardı. Bundan sonraki süreçte de eğer olimpiyat kotası da alırsak bu çok daha kıymetli olacak. Biz bu branşta bir tarih yazdık. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlar, inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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