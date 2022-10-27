Şampiyon güreşçi Kerem Kamal, Tunç Soyer’i ziyaret etti

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İZMİR, (DHA) – İspanya’da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer, Kamal’ın gençler için rol model olduğunu söyledi. Başkan Soyer, “Çok güzel başarılara imza attın. Umudu ayakları yere basar hale getirdin. Bu, çok kıymetli. Başarıların sadece senin için değil, tüm çocuklar, tüm ülke ve senden sonraki nesiller için çok önemli. Onlar için rol modelsin” dedi.

Gençlerde dördüncü kez dünyanın zirvesine çıkan şampiyon güreşçi Kerem Kamal, büyüklerde kendi kilogramında Avrupa şampiyonu unvanını da elinde bulunduruyor. Kerem Kamal, “Spor sayesinde bir çocuğa bile dokunabilmek benim için oldukça önemli. Ayrıca bana gösterdiğiniz ilgi çok gurur verici. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İspanya’nın Pontevedra kentinde 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 60 kilogram grekoromen stilde mücadele eden Kerem Kamal ilk olarak Azerbaycan’dan Nihat Zahid Mammadli’yi yendi. Sonraki turda İranlı Omid Hossein Arami’yi, çeyrek finalde İsrailli Melkamu Fetene’yi, yarı finalde de Gürcü Irakli Dzimistarishvili’yi, finalde Azeri rakibi Nihat Zahid Mammadli mağlup eden Kamal altın madalyanın sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)