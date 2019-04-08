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8 Nisan 2019
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona galibiyetle başladı.
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona galibiyetle başladı.
Yerel Haberler

Şampiyon galibiyetle başladı

Editör Editör

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona galibiyetle başladı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı deplasmanlı Süper 1. Liginde 2018-2020 futbol sezonuna galibiyetle başladı. Sezonun açılış maçında Bursa Yıldırım Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Çankaya Belediyesi yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Deplasmanlı Süper 1. Liginin kurulduğu 2013 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımı, belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda oynanan maçta üstün bir oyun ortaya koyarken ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmanın galibi oldu.  

Yeniden Deplasmanlı Süper 1. Ligine yükselen Bursa Yıldırım Belediyespor’u yenen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler futbol takımına galibiyeti getiren golleri, Emrah Öcal (2) ve Kahraman Kurbetoğlu’ndan geldi.

Çankaya Belediyesinin yanı sıra 7 takımın mücadele ettiği ligde hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu belirten Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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