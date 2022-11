Şampiyon ASKİ Spor’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

- Reklam -

Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 14-17 Kasım tarihleri arasında 14 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katıldığı Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları’nın finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü 9-1 yenerek Türkiye şampiyonu olan ASKİ Spor Kulübü’nün şampiyon güreşçileri, şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) getirdi.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve kulüp yöneticileriyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanı olan Yüksel Arslan’a ziyarette bulunan güreşçiler, kupayı Arslan’a takdim etti. Ziyarette konuşan Arslan, ASKİ Spor Kulübü’nün yer aldığı müsabakalarda kazandığı başarılardan ötürü Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Güreşçiler daha sonra Yüksel Arslan ile birlikte şampiyonluk pastası kesti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABDULLAH ÇAKMAR: TÜRK GÜREŞİNDE LOKOMOTİFİZ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Süper Lig müsabakasında 13’üncü şampiyonluklarını kazandıklarını belirterek, “Her zaman lokomotif olmaya devam edeceğiz. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında biz her zaman ilkleri gerçekleştirdik. Kulübümüzden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkardık. Kulüpler arası müsabakada da her zaman şampiyonluğumuzu koruyoruz ve Türk güreşine hizmet ediyoruz. Bize burada bir destek var ve başarılı oluyoruz. Burada bir aile ortamı oluşturduk, bu da başarılı olmamıza sebebiyet veriyor. Bu güreşçilerimize ve bizlere ivme kazandırdı. 13’üncü şampiyonluk bizim için yeterli olmayacaktır. Yıldızlar müsabakasında da biz 15-16 yaş grubunda şampiyon olduk. TEDAŞ ile final yaptık ve onları 8-2 yendik. Hem altta hem üstte her zaman Türk güreşine katkılar sunacağız. En başarılı sporcular hep bizde şu anda. Başarılı sporcularımız da gençlere iyi örnek oluyor. Biz de bunu avantaja çeviriyoruz. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat arenalarında gençlerimizle madalyalar ve şampiyonluklar alarak Türk milletiniz yüzünü güldürmek ve bu gururu yaşatarak güzel bir şekilde dönmek istiyoruz” dedi.

SONER DEMİRTAŞ: HEDEFİMİZ OLİMPİYAT

Şampiyon güreşçi Soner Demirtaş, ASKİ Spor Kulübü’nün minderde her zaman görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “ASKİ Spor her zaman zirvede ve güreşin önderliğini yapıyor. Türk güreşi ASKİ Spor’a çok şey borçlu. Hem takım hem de bireysel olarak sürekli şampiyonlar çıkaran bir kulübüz. Şubat ayında bir Türkiye şampiyonamız olacak burada da şampiyon olmak istiyoruz. Milli takımın yüzde 80’ini de zaten biz oluşturuyoruz. Daha sonra Yaşar Doğu turnuvamız ve Avrupa şampiyonamız olacak. Olimpiyat oyunlarının vize karşılaşmaları 2023 Dünya Şampiyonası’nda olacak. Burada da arkadaşlarımızla beraber olimpiyatlara katılabilmek için ilk 5’e girmemiz gerekiyor. Uzun vadeli hedefimiz elbette olimpiyat. Tam takım halinde vize alarak olimpiyatlara gitmek istiyoruz” diye konuştu.

