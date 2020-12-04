Samos Adası’ndaki deprem, İzmir’de paniğe neden oldu

İZMİR, (DHA)- YUNANİSTAN’ın Samos Adası’nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi. Sarsıntı, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen depremde 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kentte, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yunanistan’ın Samos Adası’nda, saat 12.34’te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre yerin 9.90 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir’in özelikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok yerinden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

30 EKİM’DEKİ DEPREM, İZMİR’İ VURMUŞTU

Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış, çok sayıda bina da hasar görmüştü. Depremde 100’den fazla kişi de yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAFLI