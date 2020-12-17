Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı/ Ek...
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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, jandarma ekiplerince Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 72 bin 582 cinsel uyarıcı hap ile 18 bin 36 jel ele geçirildi. İl...
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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Abauljout çiftinin, SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de uygulanan gen tedavisi olabilmesi için gerekli 2.1 milyon euro...