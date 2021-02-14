Samandağ’da orman yangını

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ, (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi’ne yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 6 arazöz, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı.
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