Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı sayesinde hayatlarında ilk kez tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel şalvar ve poşuyla raket sallayan mahalle sakinleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun cep telefonu ile görüntülü görüşmesi ve tenis kortu sözünden dolayı mutlu oldular. Muhar Eyyüp Avcıbaşı, “Sayın Bakanımızla cep telefonuyla görüşeceğimiz hiç aklımızın ucundan geçmiyordu. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Sarıbal Mahallesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında boş zamanlarını beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan mahalle sakinlerine tesis sözü vermesi, yöre halkı tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de bugün Sarıbal Mahallesini ziyaret ederek cep telefonuyla canlı bağlantı yaptıkları Bakan Kasapoğlu’nun selamlarını iletti.

Bakan Kasapoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Sarıbal Mahallesinde sevinçle karşılandı. Bakan Kasapoğluyla cep telefonuyla görüşmelerinin ardından bir tesise kavuşacak olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan muhtar Eyyüp Avcıbaşı, “Sayın Bakanımıza ve Tenis Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ona saygı ve selamlarımızı yolluyoruz. Biran evvel bizim mahallemize gelmesini istiyoruz. Bize vereceği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bakanımıza beden eğitimi öğretmenimiz sayesinde gençlerimizin tennis öğrendiğini söyledik. Bu gençlerimiz için buraya tennis kortu veya halı saha yapılmasını istediğimizi belirtik. Onunla böyle konuşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk” dedi.

Hayatlarında ilk defa bir bakanla cep telefonuyla konuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Ahmet Avcıbaşı şunları söyledi:

“Sayın bakanımızın bizleri ayarıp tesis sözü vermesinden dolayı çok teşekür ediyoruz. Sadece tennis değil, çok amaçlı bir saha istiyoruz. Hiç aklımızdan geçmiyordu bakanla görüşeceğimizi. Bunun için herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımızı mahallemize davet ediyoruz. Gelsin bizim misafirimiz olsun, soframızı şenlendirsin onu ağırlayalımy.”

Genç nüfusunun yoğun olduğu Sarıbal Mahallesine tenisi sevdiren öğretmen Yusuf Avcıbaşı ise “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçe belediye başkanımız bizlerle görüştü. Çok mutlu olduk. Bölge halkına farklı branşlarda sporu sevdirmenin onurunu yaşadığımızı onlara anlattık. Buraya çok amaçlı bir tesis yapılacağının sözünün verilmesi herkesi sevindirdi.” diye konuştu.

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