Şalvarlı sporcular halı saha ve tenis kortuna kavuştu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde toprak kortta tenis öğrenen yöresel şalvar giyip poşu takan vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı bitme aşamasına gelen tenis kortuna ayak basmak için sabırsızlanıyor. Halı saha ve tenis kortuna kavuştukları için sevinçlerinden havaya uçuklarını belirten şalvarlı sporcular, tenis kortunda Hülya Avşar’a davetlerini de yeniledi.

Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi. Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu’nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizdi. İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti. Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.

Hayatında ilk defa tenis oynadığını ifade eden mahalle sakinleri önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri daha sonra tenis sporuna olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı maç yapmak için davet etti. Yöresel şalvar ve poşuyla tenis oynamanın zevkli olduğunu belirten mahalle sakinlerinden İlyas Avcıbaşı, “Pandemi döneminde insanlar sıkılınca biraz spora yöneldiler özellikle bu tenisi bayağı benimsediler ama ilk başta kortları yoktu. Yusuf hoca benden rica etti ‘evinizin önündeki bahçe daha düz eğer müsade ederseniz orada bir kort kuralım’ dediler, ben de ‘olur’ dedim. Onların o heveslerini ve arzularını görünce izin verdim. Bizim korta ve malzemeye ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olunursa seviniriz, saha düzgün olmadığı için çok iyi oynayamıyoruz” dedi

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan Sarıbal Mahallesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin 500 metrekare alana halı saha ile tennis kortu yapıldı. Yapılan tesislerin açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini aktaran Avcıbaşı, “Mevsimden dolayı toprak kortumuzda tenis oynayamıyoruz. Köy halkı ve öğrencilerim, herkes heyecanlı bir şekilde kortun açılmasını bekliyorlar. Hatta televizyondan da tenis turnuvalarını izlemeye başladılar. Halı sahamız ve tennis kortumuz var. Artık Hülya Avşar karşı raket sallamak için ikinci kez davetimizi yeniliyoruz” diye konuştu.

BAKAN AÇILIŞA DAVET EDİLDİ

Sarıbal Mahallesi’nde kortun tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu mahallelerinde ağırlamak istediklerini dile getiren öğretmen Yusuf Avcıbaşı, “Pandemi sürecinde mahalle sakinleri sıkıldıkları için onları spora teşvik etmek amacıyla toprak sahada tennis oynamalarını öğrettim. Bu onların çok hoşuna gitti. Ardından medyada büyük ilgi görmesi üzerine Geçlik ve Spor Bakanlığınca buraya halı saha ve tennis kortu tesisi yapıldı. Bu arada emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Halı sahada ilk futbol karşılaşmasını yapan şalvarlı sporcuların performansı göz doldururken, rekli görüntüler oluştu.

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