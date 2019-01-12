Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) destekleriyle düzenlenen 2’nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı’na davetli olan

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’nun pazarlama direktörü Carlos Salvador açıklamalarda bulundu

“BURADA İSPANYA VE CELTA VİGO’YU TEMSİL ETMEK BÜYÜK KEYİF”

Organizasyondan çok etkilendiğini vurgulayan Salvador, “Öncelikle aktiflik çok güzel geçiyor. Organizasyonun yapıldığı yere bakıldığında organizasyonu kutlama etmek istiyorum. Ayrıca davetli olduğum için teşekkür ederim. Burada çok enteresan bir karma topluluk var. Takım sorumluları, organizatörler, ve işin işletme tarafı var. Her şey güzel bir biçimde birleştirilmiş.

Burada İspanya’yı ve Celta Vigo’yu temsil etmek büyük keyif. Celta Vigo’da 2 Türk oyuncu bulunuyor. Hem Okay Yokuşlu, hem de Emre Mor gibi oyuncuların takımda bulunması açısından da burada olmak büyük bir önem taşıyor. Burada ortalama 2 bin kişi var ve bu biçim organizasyonlarda bu şekilde bir topluluğun olması, işin ciddi bir duruma uzandığını gösteriyor. Bu sebeple çok mutluyum” diye konuştu.

“OKAY VE EMRE’DEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK”

La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen iki Türk futbolcu Okay Yokuşlu ve Emre Mor için konuşan Salvador, “Bildiğiniz gibi Okay’ın İspanya’da ilk yılı, Emre Mor’un ise bizimle 2’nci yılı. Emre’nin orada bulunması Okay için çıkarlı oldu.

Emre’nin daha önce gelmesi, adaptasyon manasında daha sıkıntılı geçti ancak Emre’nin takımda bulunması ve Okay’ın sonradan gelmesi adaptasyon anlamında, kültüre alışma ve dil öğrenme açısından daha kolay oldu. Kültürün ve insanların açık olduğu Vigo gibi bir yerde iki futbolcunun adaptasyonu olumlu oldu. çok iyi insanoğlu ve daima çalışamaya hazırlar. Bu sebeple onlardan çok büyük şeyler bekliyoruz.

Sportif tarafta ise Okay sezon başında geçirmiş olduğu küçük sakatlıktan sonra iyi bir ivme yakaladı. Her maç oynuyor ve takımın büyük bir parçası oldu. Emre Mor ise tam o sisteme oturmasa bile yeni antrenörlerle beraber onun sisteminde yer alabilecek bir noktaya gelmeye başladı. Gelecek haftalarda Emre Mor’un da takımda yer bulacağını düşünüyorum. İki futbolcuyla da iletişim mükemmel” dedi.

“TÜRKİYE LİGİ AVRUPA’NIN ÜST seviye LİGLERİNDEN”

Süper Lig’in Avrupa ligleri arasında üst sıralarda aldığını vurgulayan Salvador, “Tabii buna net bir karşılık veremem fakat daima Türkiye’ye bakılması gerektiğine inanıyorum. Altyapı İspanya’da bütün ekiplerin odaklandığı bir nokta. İçeriye bakarken dışarıdaki futbolu da unutmamamız gerekiyor. Türkiye ligi Avrupa düzeyindeki en üst liglerden bir tanesi. çok rahat bir biçimde ilk 10’da olduğundan daima bir gözümüz bu pazarda olmalı” şeklinde konuştu.

“CELTA VIGO’YU MARKALAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

La Liga’nın büyük ekiplerini yakalamak için farklı pazarlara girmeleri gerektiğine değinen Salvador, “Spor manasında elimizden geleni yapmamız lazım. Her zaman tutku ve azimle maçlara çıkıp her maçı da son maçmış gibi oynayarak kazanmak lazım. Bu her takım için böyledir. Daha fazla pazarlama tarafına geçersek bir hikaye, tutku oluşturmak ve bunu hem İspanya içinde, hem de milletlerarası pazarlarda büyük bir çalışma yaparak Celta Vigo’yu markalaştırmaya çalışıyoruz.

Bugün buraya geldiğimiz gibi bu aktiflikle Türkiye pazarına odaklanmamız lazım. başka ülkelere niçin ulaşabileceğimizi çözümleme ederek ve tüm stratejileri belirleyerek en azından marka kıymeti manasında kısa yoldan Real Madrid veya Barcelona gibi isimlere ulaşıp arayı kapatmamız lazım” açıklamasını yaptı.

“TRANSFERLER, İSPANYA PAZARINA AÇILMAK İÇİN İYİ OLABİLİR”

Türkiye’de futbol oynamış futbolcular için de Salvador, “Başlangıç olarak pazarlama tarafından bu adı kullanarak aşikar bir pazarlama imajı verilebilir. fakat spor manasında azıcık anlatmaya çalışırsam bu komple takım kararına kalmış bir şey. Pazarlama tarafından ise yalnızca İspanyol pazarı için efektif bir çözüm. örneğin Soldado’yu Fenerbahçe’ye aktarma ettiğinizde İspanyol basını ve markaları fark etmeye başlıyor ve saf olarak bir alaka çekiyor. fakat spora döndüğümüzde komple ekiplerin karar vermesi gereken bir şey. Bu aktarma hem büyük yıldızlar, hem de genç adlar olabilir” dedi.