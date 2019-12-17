İstanbul’da 2019-2020 salon atletizmi sezonunun ilk hafta yarışmalarında bir Türkiye rekoru çıkarken, iki günde 300’ün üzerinde atlet yarıştı.

Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün süren kış sezonunun ilk müsabakaları sona erdi. Ermenistan, Özbekistan, Lübnan, ABD ve Irak’tan gelen misafir atletlerin de katıldığı müsabakalarda iki günde U18, U20 ve büyüklerde mücadeleler gerçekleşti.

İlk gün 60 metrede U18 Türkiye rekorunu 6.81’e çeken Umut Uysal, ikinci gün 200 metre birinciliğini de aldı. Umut, 200 metrede 22.13 ile birinci oldu. Büyük erkeklerde Mustafa Kemal Ay, 60 ve 200 metrede iki birincilik elde ederken, Sıla Koloğlu da U18 kadınlarda aynı başarıyı yakaladı.

Milli atletlerin koştuğu kadınlar 1500 metre yarışında Damla Çelik 4:31.68 ile birinci gelirken, Sümeyye Erol ikinci, Kader Güvenç ise üçüncü sırayı aldı. 3000 metrede ise Kader Güvenç birinci, Damla Çelik ikinci oldu.