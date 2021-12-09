Salihli’de uyuşturucu operasyonu; 4 kilo esrar ile 73 kök hint keneviri ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA), MANİSA’nın Salihli ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 657 gram kubar esrar ile bahçesindeki serada 73 kök hint keneviri ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi H.T.’nin (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Gökeyüp Mahallesi’nde yaşayan H.T.’nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Adala Karakol Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Köpek Timi ile şüpheli H.T.’nin evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 3 kilo 657 gram kubar esrar, evin bahçesindeki serada da 73 kök hint keneviri ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, ev sahibi H.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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