Salihli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde esnafa yönelik toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünü rahatlatmak amacıyla ön sipariş destek kampanyası başlatan Başkan Yavaş, “Gelin bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz” dedi. Aralarında lokanta, kafe, restoran ve pastanelerin bulunduğu liste “forms.ankara.bel.tr/lokanta-cafe/destekle” adresi üzerinden paylaşıldı.