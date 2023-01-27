Salihli’de sağanakta evleri su bastı

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Emre SAÇLI/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı mahallelerde evleri su bastı.

Salihli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, hayat olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı mahallelerde yollar göle döndü. Yılmaz, Atatürk ve Kocaçeşme mahallelerinde ise bazı evleri su bastı. Biriken su ne nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)

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