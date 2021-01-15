Salihli’de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 87 parça ‘tarihi eser’ ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 87 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, iddiaya göre F.O.’nun (48) tarihi eser kaçakçılığı yapacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine, F.O.’nun kullanacağı güzergah üzerinde uygulama yapan ekipler, uygulama noktasında F.O.’nun kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Lidya dönemine ait bir elektron sikke, Roma dönemine ait 13 taraklı gümüş sikke, Grek Roma dönemine ait 58 bronz sikke, Roma-Bizans dönemine ait 11 bronz sikke, Bizans dönemine ait 3 kurşun mühür ile Roma dönemine ait 1 kırık yüzük olmak üzere toplamda 87 parça tarihi eser ele geçirildi.

F.O. gözaltına alınırken, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmekten adli işlem yapıldığı da öğrenildi.

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