Salihli’de otomobilin bisikletliye çarptığı anlar kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-POLONEZKÖY'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok...