Salihli’de kaçak 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Salihli ilçesindeki bir depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin adet makaron ele geçirildi.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir kargo firması adına kiralanmış depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, Türkiye’nin çeşitli illerine kargo ile gönderilmesi planlanan 6 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Baskında, 1 şüpheli ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kargo firmasının acente sahibi, 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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