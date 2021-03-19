Salihli’de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) MANİSA’nın Salihli ilçesinde bir işyerinin camını taşla kırarak cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Olay, 17 Mart Çarşamba günü Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 37 sokakta bulunan bir iletişim ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde işyerinin camının kırılarak değişik marka ve modellerde telefon hırsızlığı olayı üzerine polis çalışma başlattı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin H.E. (27) olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekipleri tarafından çaldığı 3 telefon ile birlikte yakalandı. Telefonlar sahibine teslim edilirken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli H.E.’nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde işyerinin camını taş atarak kıran şüphelinin, telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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