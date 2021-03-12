Salih Memişoğlu cinayeti: 900 bin lira parayı yeterli bulmadığı için cinayet işlemiş

Ali AKSOYER-Adem VAROL-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- ÇEKMEKÖY’de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi yüzünden meydana geldiği ortaya çıktı.

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişide ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra harekete geçen polis olayın Hayvanat Bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÖNCE YARDIM EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada önce Mustafa Ö.’nün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla oğulları Ensar Ö.(47), Bayram Ö.(40), ile akrabaları Satılmış G.(52), Mehmet G.’yi (51) gözaltına aldı.

YAKALAMAYA GELEN POLİSLERİ İZLERKEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis şüphelinin yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Şüphelinin uzaklaştığı yerde oturan akrabalarının evleri tek tek tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti. Hemen başlayan operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm tabanca ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli Mustafa Ö. suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Ö.’nün daha önce tesis içinde bazı işletmelerin işletmeciğini yaptığı ancak beklediği parayı kazanamayınca bu işletmeleri iade etmeye karar verdiği öğrenildi. Yapılan anlaşma ile işletmeciğini yaptığı yerlerden çıkma karşılığında 900 bin lira paraya anlaşan şüphelinin paranın son taksitini Ağustos 2020 tarihinde aldığı ve işyerinden ayrıldığı tespit edildi.

DAHA FAZLA PARA İSTEMİŞ

Ancak daha sonra işletmenin kar etmeye başladığını gören şüpheli Mustafa Ö.’nün “Beni kandırdınız. Hakkımı yediniz.” diyerek tekrar para istemeye başladığı, olay günü de bu konuda görüşeceğini söyleyerek Salih Memişoğlu’nun yanına geldiği öğrenildi. Şüpheli Mustafa Ö.’nün ifadesinde hocam diye hitap ettiği Salih Memişoğlu’ndan para istediğinde “Benim Allah’tan başka kimseye borcum yok. Anlaştık ve sen paranı aldın.” cevabı üzerine sinirlendiğini ve tabancasını çıkararak rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ö. cinayet işlediği suçlamasıyla diğer şüpheliler ise yardım yataklık, suçun işlenmesine kolaylık gösterme iddiasıyla mahkemeye sevk edildiler.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER

Mustafa Ö ve kaçmasına yardım eden 4 kişiyi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sağlık kontrolünden geçirildi.