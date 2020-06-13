Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin’in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı.

Zhou’nun karantina öncesi 174 kilo olduğu belirlirtilirken, Zhou’nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi. Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou’nun Vuhan’ın en ağır insanı olarak açıklandı.

9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen’i 31 Mayıs’ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou’nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou’nun aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.