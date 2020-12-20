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Salgında korkutan gelişme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğramasının ardından Hollanda ve Belçika’nın Londra’ya uçuşların askıya alındığını duyurdu. İtalya, Almanya ve Fransa’nın ise İngiltere’ye uçuşların yasaklanmasını planladıklarını açıkladı.

Koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğradı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19’un yeni türünün nasıl kontrol edilebileceğini ile ilişkin yeni tedbirler alındığını duyurdu. Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğramasının ardından Hollanda, Belçika ve İtalya, Londra’ya uçuşların askıya alındığını duyurdu. ​İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Dİ Maio, İngiltere’ye seyahat yasağı koymaya hazırlandıklarını belirtirken, İngiliz basını ise Almanya ve Fransa ise seyahat yasağını değerlendirdiklerini açıkladı. Maio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İngiltere, bir virüs mutasyonunun sonucu olabilecek yeni bir Covid formu hakkında bir uyarı yayınladı. Hükümet olarak İtalyanları korumakla görevliyiz, bu nedenle İngiliz Hükümeti’ni uyardıktan Büyük Britanya ile uçuşları askıya alma tedbirini imzalamak üzereyiz. Önceliğimiz İtalya’yı ve vatandaşlarımızı korumaktır” dedi.  

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Etiketler: ingilterekoronavirüskoronavirüs salgınısalgın
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