Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsü Karantina uygulanan ülkelerde geçici olarak kepenk indirmek zorunda kalan bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçemeyebileceği bildirildi.

BloombergHT’de yayınlanan habere göre Merkezi New York’ta bulunan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Afet Kalkınma Enstitüsünden (DRI) yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulanan ekonomiler kademeli olarak önlemlerin gevşetilmesi yönünde adımlar atarken, bazı işletmelerin değişen koşullara ayak uyduramayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede yiyecek alışverişi yapmak, sinema filmi izlemek, şirket toplantısı yapmak gibi pek çok aktivitenin internet üzerinden yapıldığı, içerisinden geçilen dönemin tüketici alışkanlıklarını da değiştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluşun açıklamasında, “Bir işletmeyi yeniden açmak kapatmaktan daha zordur. Ekonomiler yeniden faaliyete geçtiğinde, her şey eski haline dönmeyecek. Şu anda yaratıcı ve faydalı olmayı beceremeyen işletmeler, Covid-19 salgını sonrasındaki ortamda zorlanacaklar.” ifadelerine yer verildi.

İşin açığı bende aynı görüşteyim ve bence de kepenk indirmek kolay lakin kepenkleri yeniden açmak ise çok ama çok zor bir iştir.

Gerek hükûmetlerin salgını önleyebilmek için aldığı tedbirler gerekse de salgının etkisi ile ciddi miktarda düşen talep bir çok işletme için pazarda çok ciddi bir daralma yaratacaktır.

Bu salgının ne zaman sona ereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz, insanların salgın sona erdi haberine ne kadar itibar edip, kendilerini güvende hissedeceklerini ve ne oranda eski yaşam biçimlerine döneceklerini de bilmiyoruz.

Tüketim alışkanlıkları bir defa değişti mi yüzde yüz eski halini alması da elbette mümkün değildir.

Diğer yandan kepenk indirmek zorunda kalan bir çok işletme doğal olarak kredi, kira, maaş ve çek senet ödemelerini gerçekleştiremeyecektir. Bu borç harç derdini halletmeden işletmelerin sağlıklı bir şekilde yeniden kepenk açması nasıl olacak ne yazık ki kimse bir şey söyleyemiyor.

Batık bir işletmeyi kim nasıl kurtaracak, kim bu işletmelerin hangi derdini, nasıl çözecek bilen yok. Bu konuda iktidarın da stratejik bir planı yok maalesef, işletme sahiplerine kapat dükkanı dedi sustu, şimdi ne olacağı hakkında bir şey söylemiyor ya da söyleyemiyor.

Sermayesi güçlü, kendi mülkünde iş yapan, birikimi olan işletmeler elbette birkaç ay dayanmakta zorlanmayacaktır. Bu işletmeler kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin seçeneği ile ücret giderlerini de kontrol altında tutabilir. Büyük ölçüde çek senet ya da kredi ile dönmeyen işletme sermayesi güçlü firmaların zarar etseler dahi bu süreci ayakta atlatıp salgın sona erince kepenklerini yeniden açabileceğini söyleyebiliriz. Sizce Türkiye’de ki işletmelerin kaçı bu özelliklere, böyle bir güce sahip? Çevrenizde duyduğunuz bildiğiniz bu özelliklere sahip kaç işletme var?

Sizin çevrenizi bilmem, ama benim çevremde böyle çok fazla işleme yok ne yazık ki! Bildiğim duyduğum işletmelerin çoğu günübirlik yaşayan, borç harç, çek senet ve kredi ile zor bela dönebilen işletmeler.

Eğer hükûmet ciddi bir çözüm yolu bulamaz ise şimdiden söyleyeyim bu işletmelerin çok büyük bir çoğunluğu salgın geçtikten sonra bir daha kepenklerini açamayacaklar!

Milyonlarca müflis işletme, bu işletmelerden alacaklı milyonlarca işçi, esnaf, şirket, banka yüzünden hem dünyada ve hem de ülkemizde çok ciddi finansal, hukuki ve sosyal sorunlar yaşanacaktır diye endişeliyim.

Salgın süreci ne kadar uzarsa doğal olarak olumsuz olarak etkilenecek işletme sayısı da o kadar fazla olacaktır. Ayrıca sürenin uzaması, bir domino etkisi yaratıp göreceli olarak sağlam olan işletmelerinde finansal yapısını bozulmasına ve mali sorunlar yaşamalarına yol açabilir.

Ülkemizde iktidar takkesini önüne koymalı, rasyonel bir kurtarma planı yapmalı ve hızla uygulamaya koymalıdır yoksa bu işin sonu ekonomik bir felaket olur, sonra demedi demeyin.