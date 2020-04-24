Bugün artık hepimiz bir ülkeden diğerine giderken pasaport ve vize almayı, sınır kapılarında pasaport kontrolü yaptırmayı son derecede doğal karşılıyoruz.

Pasaport bizim kimliğimizi ve hukuki durumumuzu, bir ülkeden çıkma ve başka bir ülkeye girme hakkımızın olup olmadığını gösteren en temel belge haline gelmiş durumdadır. Ne pasaport alırken ve nede pasaport gösterirken herhangi bir tedirginlik ya da rahatsızlık hissetmiyor, bu durumu son derecede doğal karşılıyoruz. Özellikle otoriter rejimler tarafından yönetilen bazı ülkelerde sadece yurt dışı seyahatlerde değil yurt içi seyahatlerde de bir şehirden diğerine ya da bir bölgeden diğerine giderken de pasaport gösterilmesi mecburiyeti vardır, o ülkelerde de bu durum normal olarak kabul edilir.

Bu belgenin orijinal isminin kökeni İngilizce “Passport” değil Fransızca “Passeport” dur. İzmir’deki Pasaport gibi, bir çok liman kentinde var olan bölgelere benzer isim verildiğinden, bu kelimenin anlamında bulunan “Port” kısmının limanı kastettiği düşünülebilinir lakin doğrusu “port” liman değil sur kapısıdır, çünkü eski zamanlarda limanlar normalde serbest giriş alanlarıydı, fakat limanlardan içeri şehir kapısından girmek için izin gerekiyordu.

Pasaport kullanımı özellikle Fransız devriminden sonra çok yaygınlaşmış, ulaşım teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bütün dünyada yayılmış ve belli standartlara bağlanmıştır.

Covid-19 salgını ile birlikte kişilerin ülkeler, bölgeler ya da şehirler arasında hukuki durumuna göre seyahat etmesinin izlenip, denetlenmesinin yetersiz ve özellikle de salgın hastalıklar açısından bakılırsa son derecede anlamsız kaldığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bu salgın sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve günlük yaşamımızı etkileyecek pek çok yeni uygulama ve tedbir ile karşılaşacağız gibi görünmektedir.

Gelişen iletişim teknolojileri de kullanılarak kişilerin sağlık durumlarının izlenmesi ve oluşturulacak bir biyolojik pasaport sayesinde kişilerin seyahatlerinin denetlenmesi bu salgın sonrasında ilk uygulamaya konulacak tedbirlerin başında olacak ve bütün insanlar çiplenecektir diye düşünüyorum.

Dahası bu biyolojik pasaport sadece ülkeler bölgeler ve şehirler arası seyahatlerde kullanılmayacak; insanların toplu halde bulunduğu konserlere, spor sahalarına, sinema salonlarına, AVM’lere, toplu taşım araçlarına ve hatta kiliselere, camilere, Budist tapınaklarına, Haç mekanlarına girebilmek için bir biyolojik pasaportunuzun olması gerekecek ve bu pasaportu kullanarak bulaşıcı bir hastalık taşımadığınızı, enfekte olmadığınızı ispatlamanız istenecek.

İlk bakışta böyle bir biyolojik pasaport uygulaması kişisel verilerin gizliliği ve insan hakları evrensel sözleşmesinin seyahat özgürlüğü maddelerini ihlal edecekmiş gibi duruyor lakin kazın ayağı pek de öyle değil, sonuçta kimsenin bulaşıcı hastalık yayma hakkı ya da özgürlüğü yoktur. Böyle bir uygulama hem kişi ve hem de toplum sağlığını korumak ve aynı zamanda toplumsal faaliyetleri sürdürebilmek için akıllıca bir bilimsel çözüm yolu olarak durmaktadır.

İnsanlık bu salgından çok büyük bir ders çıkarmak zorundadır, bir taraftan binlerce insan canından olurken diğer taraftan da küresel ekonomiler çökmüş durumdadır. Salgının ne zaman kontrol altına alınabileceği yaşamın ne zaman normale döneceği belirsizdir.

Gelecekte benzer salgın olaylarının yaşanmaması için sahip olduğumuz teknolojik imkanları sonuna kadar kullanmamız gerekiyor.

Gerekli aşıları yaptırıp yaptırmadığımızın kaydedileceği, bedenimizden alacağı ısı, kan kimyası, tansiyon ve benzeri biyolojik veriler ile hastalık riski taşıyıp taşımadığımızı izleyecek ve merkezi sisteme konumumuzla birlikte bildirecek bir biyolojik pasaport cihazını çok yakında bir saat ya da akıllı telefon gibi yanımızda taşıyacağımız artık muhakkaktır.

Siyasi, hukuki ve sosyal açıdan böyle bir sistemin sakıncalar yaratmaması, otoriter bir rejimin kontrol mekanizmasına dönüşmemesi için muhakkak ki gerekli tüm tedbirler alınmalı, salgın hastalıkların yayılması önlenirken seyahat özgürlüğü ve kişisel bilgiler muhakkak korunmalıdır.

Sağlık bakanlığı tarafından akıllı telefonlarımıza yüklenmesi önerilen, hastalar içinse mecbur tutulan “Hayat Eve Sığar” yazılımını da lütfen bu gözle değerlendiriniz.