-Virüsün fena halde vurduğu ülkelerde siyasi dalgalanmalar yaşanacak, mevcut iktidarlar yerlerini korumakta zorlanacak.

Avrupa Birliği’nde yeni kopmalar olacak. Euro önemini yitirecek. İtalya Liret’ine, Almanya Mark’ına, Fransa Frank’ına geri dönecek.

-Nüfusun, özellikle de genç nüfusun büyük güç olduğu tüm Avrupa ülkelerinde anlaşılacak, nüfusu artırıcı teşvikler gündeme gelecek.

-Avrupa ülkeleri ve ABD ekonomik açıdan ağır darbe yerken salgını nispeten az hasarla atlatan Çin, Güney Kore, Singapur gibi ülkeler güçlenecek.

-Mülteciler için Avrupa ülkeleri cazibesini önemli ölçüde yitirecek. Yoksul ülkelerin insanları ya kendi ülkelerinde kalacak ya da Avrupa dışı arayışlara yönelecek.

-Doğa tahribatının virüse yol açtığı gerçeğinden hareketle doğayı koruma çabaları hız kazanacak, bunu politikalarının ana unsuru yapan partiler prim yapacak.

-Seyahatler, özellikle de dış ülke seyahatleri eskisi kadar cazip olmayacak, insanlar tatillerini kendi ülkelerinde geçirmenin yollarını arayacak.

-Pek çok ülke salgının ekonomide yarattığı tsunaminin, yani iflasların ve işsizliğin üstesinden gelmek için sıkı önlemler alacak.

Yatırımlar azalırken bütçelerde sosyal yardımlara ayrılan paylar artacak.

-Evde çalışma düzeni salgın sonrasında da devam edecek. Evde eğitim de yaygınlaşacak.

-Zengin ülkelerin insanlarının önemli bir bölümü hızlı ve lüks yaşamayı bırakacak, sade yaşamanın erdemiyle tanışacak.