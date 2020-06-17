Koronavirüs salgını nedeniyle büyük şehirlerden kırsal kesime doğru bir göç hareketi başladı. Salgının beraberinde getirdiği sosyal sorunlar ve büyükşehirlerdeki hayat pahalılığı köy hayatına ilgiyi artırdı.

Bilindiği gibi devlet kırsal alanlardaki tarım arazilerinin kullanılması ve hayvancılık işlerinin de yürütülebilmesi ve köyden kente göçü engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden şehirden köyüne dönen gençlere 100 bin liraya kadar “Köye dönüş hibesi” projesini başlatmıştı.

Genel anlamda bu projenin amacı büyük şehirlerdeki borçlu ve işsiz gençleri üretime katmak ve istihdam sağlamak, büyük şehirlerin insan yükünü hafifletmek, kırsal kesimde tarım ve hayvancılığı canlandırarak hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktı.

İlk zamanlarda verilen bu teşvikler sayesinde pek çok girişimci köyüne dönerek tarım ve hayvancılığa yöneldi. Hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya başlamasına rağmen bu projeler istenilen sonuca pek ulaşamadı.

Kuraklık ve doğal afetler, çiftçinin sırtına binen ağır vergiler, mazot fiyatları, küçük yerlerde hayatın daha da pahalı olması gibi birçok neden köylerde tarım ve hayvancılığın bitmesine yol açtı

Şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle doğal yaşama ve köy hayatına ilgi arttı. Türkiye’de artık göç tersine dönmeye başladı. Büyükşehirlerdeki hayat pahalılığı, işsizliğin rekor seviyelere tırmanması ve ücretlerin yetersizliğinin yanı sıra salgının yayılması insanları kalabalık şehirlerin kasvetli havasından kaçıp köylerine dönmeye, ekip biçmeye, hayvan yetiştirmeye yöneltti. Bu da ülkemiz açısından bir fırsatın doğmasına yol açtı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pandemi sürecinin yaşam tercihlerinde de değişikliklere neden olduğunu bildirerek, “Kalabalık şehirlerden kırsala göç başladı. Vatandaşlarımız köy hayatını seçerek hem kazançlarını hem de huzurlarını artırmak istiyor. Şehrin karmaşasından uzak, toprağın işveren olduğu köylerde çiftçilik yapmak en cazip mesleklerden biri haline geldi” dedi

Pandemi süreciyle birlikte cazip hale gelen tersine göçün, doğru değerlendirilmesi durumunda önemli bir avantaj sağlayacağına işaret eden TZOB Başkanı Bayraktar köye, kırsala dönmeyi özendirmeye yönelik uygulanan politikaların artırılmasını isteyerek şu önerilerde bulundu

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-Küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık tanınmalı, küçük aile işletmeleri daha fazla desteklenmelidir

-Tarımsal üretim karlı ve cazip hale getirilmeli, küçük aile işletmelerinin uygulayabileceği projeler geliştirilmelidir

-Kırsalda yaş ortalaması yükselmektedir. Kırsaldaki gençler ve köylerine dönen gençler teşvik edilmelidir

-Kırsalı yaşanır hale getiren eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim gibi hizmetler geliştirilerek altyapı modernize edilmelidir

-Ekonomik kaygıların, iş kayıplarının etkisi göz önüne alındığında, kentten köye göç edenlerin sayısında bir artış bekliyoruz

-Ekonomik krizlerde kırsala yönelim vardır. Salgın ve benzeri tehlikelerin neden olduğu ekonomik güçlükler de köylere geri dönüşe bir ivme kazandırabilecektir

Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu dönemi iyi değerlendirebilirsek, bu salgın dönemini fırsata çevirebiliriz..