Covid-19 salgın döneminde teşhis aşamasında yaklaşık 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi. Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedi net olarak bilinmemekle beraber bu sayının 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “Bu sayede bir bakıma Türkiye genelinde akciğer taraması yapıldı” dedi.

Covid-19 salgının Türkiye’de etkisini göstermesinden sonra, teşhis aşamasında en çok kullanılan sağlık ekipmanlarının başında ‘Bilgisayarlı Tomografi’ (BT) geldi. Beyin, kalp-damar, kas-iskelet, akciğerler gibi organların ve organ sistemlerinin görüntülenmesinde sıklıkla BT sistemleri bir tanı aracı olarak kullanılıyor.

Siemens Healthineers tarafından da üretilen yeni nesil BT sistemleri, Covid-19 salgınında hastalığın akciğer bulgularının tespitinde, takibinde ve tedavinin planlanmasında yoğun olarak kullanılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Savaş, BT’lerin etkin olarak kullanıldığını rakamlarla ifade ederek, “Salgın döneminde çekilen akciğer BT tetkik adedi net olarak bilinmemekle beraber bu sayının 600-700 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Covid-19 salgınında çekilen yüksek sayıda akciğer tomografileri bir anlamda ‘akciğer taraması’ olarak da görülebilir” dedi.