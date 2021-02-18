Salgın döneminde açtığı müzik eviyle hayalini gerçekleştirdi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan cam kemik hastası müzik eğitmeni Bünyamin Çevik, salgın şartlarında açtığı müzik evine gösterilen ilginin memnuniyetini yaşıyor.

Halk eğitim merkezi ve aile yaşam merkezinde müzik eğitmenliği yapan, müzik grubuyla konserler vererek geçimini sağlayan engelli eğitmen Bünyamin Çevik’in işleri, salgın sürecinde yüz yüze eğitimin sona ermesi ve etkinliklerin iptal edilmesi nedeniyle olumsuz etkilendi.



Bu süreçte yıllardır hayalini kurduğu müzik evini açmaya karar veren Çevik, yakınları ve arkadaşlarının salgın döneminde iş yeri açmaması gerektiği telkinlerine rağmen kredi çekerek kendi işini kurdu.

Enstrüman satışının yanında çevrim içi ve yüz yüze müzik dersleri veren Çevik, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Çevik, AA muhabirine böyle bir dönemde iş yeri açma kararının kendisi için çok zor olduğunu ancak bugün “İyi ki kimseyi dinlemeyip müzik evini açmışım” dediğini anlattı.

Hayatta en çok sevdiği işin müzik ve insanlara bir şeyler öğretmek olduğunu ifade eden Çevik, müzik evinde beklediğinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştığını aktardı.



Çevik, şöyle konuştu:

“Salgın sürecinde evde oturup beklemeye alışkın bir insan olmadığım için bu işi devam ettirmenin yollarını aradım. Zaten yıllardır hayalim olan müzik evini açma gücünü içimde hissettim ve ilk işim bankadan kredi çekip burayı açmak oldu. Şu an çok şükür işlerim çok iyi. Salgına rağmen yüz yüze eğitime gelen öğrencilerim var. Evde sıkılıp bunalan ve müzik yapmak isteyenler oluyor. Müzikle terapi yapmak isteyenler oluyor.”

Bu süreçte evde kalan insanların bunaldığını, enstrümana olan ilginin arttığını dile getiren Çevik, “Bağlama, gitar, keman çalmak isteyenler bizlere başvuruyor. Özellikle müziğe daha önce ilgisi olmayanların merakının arttığını görüyoruz.” dedi.

Müzik ve eğitmenliğin emek ve sabır isteyen işler olduğunu kaydeden Çevik, “Tekerlekli sandalyede zorluklarla karşılıyorum ama sanat, engelimi unutturuyor, ruhumu dinlendiriyor. Severek yaptığım iş olduğu için saatlerce emek harcıyorum, zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorum.” diye konuştu.