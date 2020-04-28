Bir haftalık Avrupa turundan dönen ballandıra ballandıra anlatırdı gördüklerini:

“Adamlar bu işi biliyor abi…

Yollar pırıl pırıl…

Trafik saat gibi işliyor…

Kırmızı ışıkta bir Allah’ın kulu geçmiyor…

Yeşil alanlar alabildiğine uzanıyor…

Binalar estetik, öyle kaçak köçek yok…

Tarihi eserlere gösterilen özen akıl alır gibi değil…

Bizim onlar gibi olmamız için en az yüz yıla ihtiyacımız var…”

Ya da Avrupa ürünü bir otomobil alan hemen övmeye başlardı onu:

“Şu motorun çalışmasındaki ahenge bak abi… Suzi Dilara makamında şarkı söylüyor sanki…

Kaportanın sağlamlığı ayrı bir alem… Tankla çarpışsa bana mısın demez vallahi…

Koltuklar rahat, bagaj geniş, müzik seti olağanüstü…

Benzini de tüketmiyor, kokluyor adeta…

Adamlar biliyor bu işi abi…

Biz böyle otomobili yüz yıl sonra yaparsak yine de iyi…”

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Bu örnekler çoğaltılabilir…

Avrupa’nın yazarlarına hayrandık…

Avrupa’nın filmlerine hayrandık…

Avrupa’nın artistlerine hayrandık…

Avrupa’nın ressamlarına hayrandık…

Avrupa’nın mimarlarına hayrandık…

Avrupa’nın futbolcularına hayrandık…

Ve her hayranlığı seslendirirken, bizim onlar gibi olmamız için en az yüz yıla ihtiyacımız olduğunu ifade ederdik…

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Korona salgını bu tabloyu değiştirdi.

Maske bulamadılar…

Doktorlarına koruyucu tulum veremediler…

Solunum cihazlarını yetiştiremediler…

Huzurevlerindeki yaşlıları ölüme terk ettiler…

Cenazeleri taşımak için tabut bulmakta zorlandılar…

Marketleri yağmaladılar…

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Evet, salgın karşısında bizim de yanlışlarımız oldu ama Avrupa’nın pek çok ülkesinden daha iyi olduğumuz da bir gerçek.

Hatta aralarında İngiltere, İspanya ve İtalya’nın da olduğu bazı ülkelere tıbbi malzeme yardımında bile bulunduk.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

Yaşanan süreç bize ciddi anlamda özgüven kazandırdı.

İhtimal ki, “Adamlar yapıyor abi”, “Adamlar biliyor abi” diye başlayan methiyeleri pek fazla duymayız bundan sonra.