Saldırgan serbest kaldı; genç kadın ve arkadaşı adliye önünde açıklama yaptı

Özden ATİK / İstanbul, DHA- ŞİŞLİ’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı darp ettiği için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.’yı da ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Mehmet Hanifi B. çıkarıldığı adliyede adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı darp ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A’yı ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle dün yeniden gözaltına alınan şüpheli Mehmet Hanifi B. bugün polis tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Mehmet Hanifi B. adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkında tehdit suçundan “konutu terk etmemekö suretiyle adli kontrol alınmasına karar verildi.

MAĞDURLAR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan mağdur Tuğba Erçakar ve Ceylan A., avukatları Ayşegül Mermer ile birlikte adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptılar. Avukat Mermer, şüpheli Mehmet H.B’nin bugün gözaltına alınmasının sebebinin müvekkili Tuğba Erçakar’ın şikayeti değil, eylemlerine ve tehditlerine devam ettiği için olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A’nın şikayeti nedeniyle olduğunu belirterek “Şüpheli tekrar gözaltına alındı ancak yine adli kontrolle serbest bırakıldı. Bugün biz yine birkaç delil daha sunduk dosyaya. Tutuklanması için taleplerimiz oldu. Umarım adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Daha önceki olaylarda hep kapı arkasında olurdu. Yani erkek beni tahrik etti, o yüzden dayanamadım yaptım, çok seviyorum o yüzden yaptım veya inkar ederdi. Ama burada gördüğünüz gibi çok açık ve adam daha içeriye girer girmez hiçbir şey söylemeden direk saldırıyor kendisine. Çok açık görüntülerde de. Erkek şiddeti ortaya çıktıktan sonra da daha çok hiddetleniyor ve birtakım mesajlar atıyor. Bu mesajlarda, ‘Seni öldüreceğim’. Resmen nasıl öldüreceğine dair bile beyanları var. Ben içeriye girdiğimde sen dışarıda rahat dolaşacak mısın diyecek kadar cesurca hareket ediyor” dedi.

“İNŞAALLAH BEN ÖLMEDEN ADALET YERİNİ BULUR”

Tuğba Erçakar da, “Şu an çok tedirginim. Rahat değilim, zaten uyuyamıyordum bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşaallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Tehditler devam ediyor. Dosyaya koyduk. Daha acayip bir hal aldı” diye konuştu.

“KORKUYORUM”

Ceylan A. da “Korkutmak için duvarları vurmak, birşeyler kırmak, arkadaşlarını arayarak şöyle şöyle yapacağım. ‘Onu buraya gömeceğim, ikisini de öldüreceğim’ gibi şeyler duyuluyor. Ben de hep alt komşuma gidiyorum kokrtuğum için. Bugün de eve gidemeyeceğim. Çünkü serbest bırakıldı. Korkuyorum ve tedirginim” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli’de 9 Aralık günü meydana gelen olayda, Tuğba Erçakar (26) kız arkadaşı Ceylan A’nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet H.B. tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayı gerçekleştiren Mehmet H.B. 10 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar da darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter’da “Sesimi duyurmak istiyorum” diyerek paylaşmıştı. Tuğba Erçakar, kendisine yönelik tehditlere devam etmesi üzerine Mehmet Hanifi B.’den tekrar şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mehmet H.B. dün yeniden gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcının, sorgu işlemini bugün yapacağını belirtmesi üzerine Mehmet H.B., bu kez de Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. Mehmet H.B., bu sabah polis merkezinden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

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