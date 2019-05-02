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2 Mayıs 2019
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Saldım çayıra, mevlam kayıra

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Küçük çocuklarla ilgili kayıp ve cinsel istismar haberleri ardı ardına geliyor.
Daha dün Rize’nin Fındıklı ilçesinde parkta oynayan 4 ve 5 yaşlarında iki çocuk kayboldu.

Yine Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk foseptik çukuruna düşerek boğuldu.
Son aylarda bunlara benzer sayısız haberle karşılaşıp sarsıldık.
Cansız bedeni kuyuda bulunanlar, pencereden bakarken düşenler, dere sularına kapılıp gidenler, kaçırılıp inşaatta istismara uğrayanlar, evinden çıkıp ana caddede yürürken son dakikada kurtarılanlar…

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Kaybolan çocuklar sorunu nasıl çözülür?
Çocukları kaçıranlara ve istismarda bulunanlara en ağır cezalar verilmeli.
Ama sadece bu önlem yetmez.
Anne-babaların da sorumlu davranması gerekiyor.
2 yaşındaki bir çocuk foseptik çukurunun ya da bir kuyunun yanında bırakılır mı?
3 yaşındaki çocuğun 5’inci katın penceresinden sarkmasına göz yumulur mu?
4 yaşındaki çocuğun evden çıkıp ana yolda yürümeye başlamasının izahı nedir?
5 yaşındaki çocuk parka tek başına gönderilir mi?
6 yaşındaki çocuğun evden çıkıp kilometrelerce ötedeki dereye kadar yürümesi ve orada sulara kapılmasının suçlusu kim?

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Çocuk yetiştirilmesi konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na büyük görev düşüyor.
Yurdun dört bir yanında ana baba okulları açılmalı, bu okullarda çocuk sağlığı, eğitimi, güvenliği konularında eğitim verilmelidir.
Ayrıca, çocukların kaybolma, istismara uğrama ve ölüm olaylarında ana ve babalar da yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.
“Saldım çayıra, mevlam kayıra” anlayışıyla çocuk yetiştirme anlayışını bitirmek zorundayız.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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