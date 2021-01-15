Salda’ya 1 milyon ziyaretçi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olan Salda Gölü, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayında ziyarete kapatıldı, 1 Haziran 2020 tarihinde ise normalleşme adımlarının atılmaya başlanması ile yeniden açıldı.
Türkiye’nin her bölgesinden akın akın ziyaretçinin geldiği Salda Gölü sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine ‘Beyaz Adalar’ bölümündeki sahilde derin çukurlar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla gölün bu bölümüne ziyaretçi girişi 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren ahşap bariyerler çekilerek yasaklandı.
2018 yılında yaklaşık 500 bin, 2019 yılında ise yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, pandemi sürecinde 2 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen 2020 yılında da 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.
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