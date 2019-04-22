Salamis Antik Şehri ‘anı para’ oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Salamis Antik Şehri ile özel para tasarladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, tasarladığı Salamis Antik Şehri Özel Para ile Hacettepe Üniversitesi ‘Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yıl kutlamaları kapsamında, Grafik Tasarım bölümü himayesinde Ahmet Göğüş Sanat Galerisi’nde gerçekleşen Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi’ne katılan Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Salamis Antik Şehri görseli ile yaptığı özel para tasarımıyla dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi kurumsal kimliği üzerinden bir çalışma yaparak, Salamis Antik Şehri görseli üzerinden kültürel mirasın korunması ve yaşatılması noktasında özel bir para tasarımı gerçekleştirdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, tasarladığı paranın sergilendiği sergide, anılması gereken önemli tarihi dönemler, kutlamalar, ülkeleri dünyada tanıtan önemli ödüller, devletlerin kuruluşunda emeği geçen devlet adamları, önemli buluşlara imza atmış olan bilim adamları ve kültürel miras gibi konularda anı para tasarımlarının çalışıldığını söyledi.