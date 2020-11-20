Saklıkent’te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti/ Ek fotoğraflar

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Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
Uyuşturucular baca deliği ve çamaşır makinesinde bulundu
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada baca deliğinde ve çamaşır makinesindeki çorabın içinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla...
Göztepe Pazarı’nda denetim; en çok “sigara içebilir miyiz” sorusu soruldu
Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği, Göztepe pazarında sosyal mesafe, maske ve sigara denetimi yaptı. Çoğunlukla kurallara uyulan pazarda bir vatandaş ekiplere,...
Kas erimesi hastası 3 kardeş, sosyal medya programcılığı yapıyor
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kas erimesi hastası olan Emin (28), Yasin (24) ve Yunus Taş (21) kardeşler, pes etmedi. Hastalık sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan...