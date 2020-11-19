Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar

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Tilkilerle yakınlaştığı görüntüler, ilgi görüyor
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları'nın zirvesindeki yaylada doğasever Nazım Sönmez ile beslediği tilkilerle arasındaki yakınlaşmanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. İlçede yaşayan, Amanos...
PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) - İSTANBUL Havalimanı'nda, "PKK Silahlı Terör Örgütü Üye" olmaktan yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir kişi sahte pasaportla yurtdışına...
Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davanın görülmesine başlandı
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yargılanmasına başlandı. Suçlamaları reddeden...
Yozgat’ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsü bulunamadı
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- TRABZON'da yorgun bulunup, bakımı yapılarak doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünü bulmak için bölgede arama yapıldı....