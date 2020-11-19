Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar

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Gastronomi sanatına yön veriyorlar
Kadim Anadolu kültürüne ait gastronomik menüleri öğrencilerine aktaran Dr. Öğr. Üyesi Tulga Albustanlıoğlu Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyor.
Kanseri yenen oyuncu Deniz Uğur’dan duygusal paylaşım
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İdris TİFTiKCİ / İSTANBUL DHA Dokuz yıl önce yakalandığı meme kanseri hastalığını gördüğü tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuşan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından duygusal...
Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk
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