Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar

Kadim Anadolu kültürüne ait gastronomik menüleri öğrencilerine aktaran Dr. Öğr. Üyesi Tulga Albustanlıoğlu Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturuyor.