‘Sakıncalı’ Suriyeli, ağabeyinin kimliği ile yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) – OSMANİYE’de polisin yol kontrol noktasında ‘şüphe’ üzerine durdurduğu otomobilde, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslarası güvenlik açısından sakıncalı’ gördüğü Suriyeli İ.E.A., yakalandı. Ağabeyinin kimliğini kullandığı saptanan İ.E.A. ile yanında bulunan Suriyeli N.C., sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerindeki yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde, Suriye uyruklu sürücü İ.E.A.’nın (33) geçici koruma kimlik belgesinde oynanma olduğunu fark eden ekipler, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürdü.

Burada yapılan parmak izi kontrolünde, şüphelinin ağabeyine ait kimlik belgesini kullandığı, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görünen’ tahdit kodu girilerek, ülkeye giriş yasağı koyulduğu ortaya çıktı.

İ.E.A.’nın yanındaki Suriye uyruklu N.C.’nin (32) de yaklaşık 10 ay önce yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen şüphelilerin, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hatay Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecekleri bildirildi.

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