Korona salgını dünya genelinde yüz binlerce kişinin ölümüne neden olmakla kalmadı, bazı liderlerin siyasi hayatlarını da bitme noktasına getirdi.

Örneğin ABD Başkanı Donald Trump…

Salgında, insanların hayatını kurtarmaya yönelik önlemler alma yoluna gitmedi, ekonominin daha fazla zarar görmemesini önceleyen adımlar attı.

İlk seçimde seçmen kendisine ağır bir ceza verebilir.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın siyasi hayatı da salgın nedeniyle bitebilir.

O da salgın dünyayı tehdit etmeye başladığında “sürü bağışıklığı”nı önerdi, göz göre gelen tehlikeyi hafife aldı.

İngiltere’nin salgında ABD’den sonra en çok can kaybına uğrayan ülke olmasının ardında Başbakan’ın hatalı durum değerlendirmesi yatıyor.

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İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsanaro da ilk seçimde gitmesi muhtemel liderler olarak görülüyor.

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Liderlik zor zanaattır.

“Sakin denizde herkes kaptanlık yapabilir.”

Önemli olan fırtınalı denizde dalgalarla boğuşarak gemiyi kazasız belasız limana yanaştırabilmektir.